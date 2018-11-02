Сатанисты оскорбились новой «Сабриной» и пригрозили судом

Американская организация «Сатанинский храм» собирается подать в суд на создателей сериала «Леденящие душу приключения Сабрины», основанного на одноименном комиксе от Archie Comics. Об этом основатель движения Люсьен Гривз сообщил в Twitter.

«Мы подадим в суд на [создателей] "Леденящих душу приключений Сабрины", которые использовали защищенное авторскими правами изображение статуи, чтобы продвигать свою фантастику с безосновательными страхами вокруг сатанизма», — написал Гривз.

Он также опубликовал фотографию статуи Бафомета, созданной по заказу «Сатанинского храма», и кадр из сериала, на котором представлена такая же статуя.

«Меня удивляет, что кто-то не понимает наши мотивы обратиться в суд из-за использования нашей статуи в "Сабрине". Вы бы так же толерантно отнеслись к выдуманному шоу, в котором реальная мечеть использовалась в качестве штаб-квартиры террористов?» — возмутился он.

Премьера первой серии «Леденящих душу приключений Сабрины» состоялась 26 октября. 31 октября сообщалось, что актеры оригинального комикса посмотрели кадры из эпизода и были шокированы происходящим на экране.

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