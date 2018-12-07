Крупнейшее в мире деловое издание уйдет с молотка из-за выборов

Информационно-аналитическое агентство Bloomberg может быть продано, если его основатель и владелец — миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг — решит баллотироваться на пост президента США. Об этом он рассказал в интервью Radio Iowa.

По словам Блумберга, он еще не принял окончательного решения об участии в президентских выборах. Но если это случится, будет баллотироваться от Демократической партии.

В этом случае бизнесмен продаст агентство или передаст его в доверительное управление — слепой траст. При этом Блумберг не исключил, что избавится от актива в любом случае: «Я думаю, в моем возрасте, если продажа будет возможна, я бы сделал это. Рано или поздно мы все равно умрем, так что лучше осуществить продажу до того, как это случится».

Агентство Bloomberg было создано в 1981 году. 30 процентов инвестиций обеспечил инвестиционный банк Merrill Lynch, долю которого в дальнейшем выкупил Блумберг. Сейчас ему принадлежит 88 процентов издания.

Bloomberg специализируется на деловой информации, которую предоставляет через многочисленные СМИ (телеканал, сайт, журналы), а также через одноименный терминал, с помощью которого подписчики могут следить за котировками большинства мировых торговых площадок в режиме реального времени.

С 2002 по 2013 год Блумберг был мэром Нью-Йорка. На этом посту он сменил Рудольфа Джулиани, при котором случилась террористическая атака 11 сентября 2001 года. В 2008-м Блумберг инициировал изменение городских законов, что позволило ему оставаться в должности три срока вместо двух. Сам он объяснял это желанием руководить городом во время мирового финансового кризиса, так как является специалистом в области экономики.

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