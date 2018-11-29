Трамп замечтался о конкурентах

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вопрос о возможных конкурентах на выборах 2020 года, заявив, что мечтает о соперничестве с любым из них. Интервью опубликовала газета New York Post.

«Боюсь ли я? Вы имеете в виду, мечтаю ли я об этом? — заявил он журналистам в Овальном кабинете Белого дома. — Я мечтаю о них. Пока все, кого я видел, — соперники мечты».

«Я бы с радостью соревновался с Майклом, хотя не знаю, станет ли он выдвигаться. Он потратил 100 миллионов долларов на борьбу со мной — и это не сработало», — сказал Трамп о кандидатуре бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Ранее он вложился в кампанию сенатора от Демократической партии на выборах в Миссисипи, которые тот проиграл поддержанной Трампом кандидатке от республиканцев.

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О кандидатуре сенатора от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд президент также отозвался нелестно. По словам Трампа, он жертвовал ей деньги в начале ее политической карьеры, но со временем Джиллибранд поменяла взгляды с консервативных на либеральные. «Она была единственным человеком, который любил огнестрельное оружие больше, чем людей. (...) Но когда она выдвинулась в сенат, она как будто забыла об этом», — рассказал президент.

Сенатора Кори Букера, бывшего мэра Ньюарка в штате Нью-Джерси, действующий лидер также не счел достойным противником. «Он был настолько плохим мэром, что сам не жил в своем городе — а это незаконно. Нет, он не будет проблемой», — заявил Трамп.

6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. По их итогам Демократическая партия получила контроль над палатой представителей: в ней будут заседать 223 демократа против 197 республиканцев. В сенате преимущество осталось за республиканцами — у них 51 место.

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