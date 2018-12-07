Правительство отказалось от идеи продуктовых карточек

Правительство передумало реализовывать проект по внедрению системы продуктовых карточек в 2019 году. Об этом рассказал член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Аркадий Пономарев, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день мной получен ответ на депутатский запрос, потому что тема транслировалась и муссировалась очень серьезно, вплоть до того, что на следующий год это все должно быть реализовано. Получен был отрицательный ответ, что на будущий год это сделано быть не может», — рассказал депутат о своем запросе в Минпромторг, который курирует этот вопрос.

Материалы по теме Тотал больше Они бросили работу ради ставок на спорт. Что из этого вышло?

Депутат настаивает, что проект необходимо реализовать, так как на него будет спрос. Пономарев считает, что систему карточек необходимо несколько изменить: вводить не на широкую линейку товаров и продуктов, а только на конкретные продукты. По его мнению, такое уточнение позволит реализовать программу с точки зрения бюджета. Депутат убежден, что система продуктовых карточек способна подстегнуть внутреннее потребление. «Это очень важная тема для перерабатывающей отрасли», — настаивает депутат.

В мае заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов утверждал, что программа находится в стадии проработки, а запуск ее планировали на 2019 год. Система предполагала раздачу карточек социально незащищенным слоям населения, на которые бы ежегодно переводили 10 тысяч рублей. Минпромторг даже прогнозировал, что система может нарастить ВВП России на 0,8 процента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!