Минфин поддержал запуск программы продовольственных карточек

Минфин поддержал программу продовольственной помощи малоимущим, инициированную Минпромторгом. Об этом в среду, 10 мая, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС.
«У нас есть согласование с Минэкономразвития. Нас поддержало министерство финансов. Встречались с министром, и наши коллеги пришли к единому мнению, что эта программа заслуживает внимания», — сказал чиновник.
По его словам, сейчас решаются вопросы о сроках реализации. «Что касается источников финансирования, мы с Минфином пока работаем», — добавил он.
Программа адресной продовольственной помощи рассчитана на малоимущих россиян, которые не могут позволить себе покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу и свежие овощи. Предполагается, что владельцы продовольственных карт смогут приобретать только товары определенной категории, преимущественно скоропортящуюся продукцию.
Минпромторг оценил стоимость программы продовольственной помощи в 300 миллиардов рублей. Ее действие будет распространяться только на продукцию отечественных производителей, и программа станет одной из мер по стимулированию спроса. Ежемесячно на карту планируется зачислять баллы, которые можно будет израсходовать на необходимый набор продуктов. Баллы, не потраченные в течение месяца, будут сгорать.