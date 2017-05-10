Минфин поддержал запуск программы продовольственных карточек

Минфин поддержал программу продовольственной помощи малоимущим, инициированную Минпромторгом. Об этом в среду, 10 мая, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС.

«У нас есть согласование с Минэкономразвития. Нас поддержало министерство финансов. Встречались с министром, и наши коллеги пришли к единому мнению, что эта программа заслуживает внимания», — сказал чиновник.

По его словам, сейчас решаются вопросы о сроках реализации. «Что касается источников финансирования, мы с Минфином пока работаем», — добавил он.

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Программа адресной продовольственной помощи рассчитана на малоимущих россиян, которые не могут позволить себе покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу и свежие овощи. Предполагается, что владельцы продовольственных карт смогут приобретать только товары определенной категории, преимущественно скоропортящуюся продукцию.

Минпромторг оценил стоимость программы продовольственной помощи в 300 миллиардов рублей. Ее действие будет распространяться только на продукцию отечественных производителей, и программа станет одной из мер по стимулированию спроса. Ежемесячно на карту планируется зачислять баллы, которые можно будет израсходовать на необходимый набор продуктов. Баллы, не потраченные в течение месяца, будут сгорать.