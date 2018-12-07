Российских коррупционеров начнут вычислять по глазам

В связи с участившимися случаями коррупции среди должностных лиц Следственный комитет России (СКР) станет использовать специальный детектор, определяющий ложь по глазам. Об этом в пятницу, 7 декабря сообщают «Известия».

Как отмечается в сообщении, по данным Генпрокуратуры России, с января по октябрь количество коррупционных преступлений в стране увеличилось на 1,9 процента по сравнению с 2017 годом. Всего в нынешнем году выявлено 27,1 тысячи таких преступлений, значительная их часть приходится на должностных лиц.

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Чтобы снизить количество нарушений, для проверки госслужащих сотрудники СКР планируют использовать так называемый айтрекер (EYE-tracking) — прибор, который при помощи инфракрасных камер фиксирует двигательную активность глаз человека при ответе на вопросы, которые задают, чтобы узнать склонность обследуемого к коррупции.

В настоящее время устройство широко применяется в медицине и рекламной сфере, но в СКР создали собственную программу для айтрекера. Его планируют использовать вместе со стандартным полиграфом для повышения эффективности проверок.

Принцип работы айтрекера основан на том, что реакция глаз у человека непроизвольна, а зрачок нельзя контролировать при помощи сознания. К тому же его чувствительность к новой технологии выше, чем у полиграфа, поэтому тестирование займет в четыре раза меньше времени. Благодаря совместному использованию устройств специалисты смогут добиться объективных результатов проверок. Технология позволит сканировать глаза через очки и линзы; помехой станут только полная слепота и критически низкий уровень интеллекта.

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