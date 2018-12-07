Тигр и хаски устроили догонялки через стекло

Посетители зоопарка в Китае сняли на видео, как хаски побегал за тигром, находившимся в вольере. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

На видео озадаченные животные носятся друг за другом, пытаясь достать соперника. Проходящие мимо люди смеются над беготней хаски и тигра, будто бы пародирующих друг друга.

Хозяйка хаски призналась, что ее собака сама подбежала к вольеру с тигром и начала на него лаять. Обитатель зоопарка принял пса за потенциальную добычу и погнался за ней, а хаски воспринял это как игру.

Видео широко разошлось в китайской социальной сети Weibo: оно набрало больше миллиона просмотров и сотни комментариев.

В августе СМИ обратили внимание на видео, на котором лев попытался согнать присевшего на приступку его вольера ребенка. Животное било лапами о стекло под смех посетителей, пока мальчик не развернулся.

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