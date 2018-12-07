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В Пенсионном фонде начались чистки

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В ближайшее время в Пенсионном фонде России (ПФР) может смениться часть руководства. Как сообщает «Коммерсантъ», свои посты покинут трое из семи заместителей главы фонда Антона Дроздова.

От занимаемой должности освобожден заместитель главы правления фонда Борис Гукайло, который курировал капитальное строительство, закупочную деятельность и прочие направления административно-хозяйственного обеспечения деятельности фонда.

Источники связывают его увольнение с нарушениями в ходе строительства зданий фонда в регионах. Так, в октябре этого года в Красноярске по делу о хищении был арестован замглавы регионального отделения.

Также в ближайшее время ожидается отставка замглавы правления Алексея Иванова. Пока он курирует развитие IT-инфраструктуры и информатизацию. Его уход может быть результатом критики вице-премьером Татьяной Голиковой работы ПФР в сфере информатизации. Помимо прочего, Иванов отвечал за создание системы информирования граждан о возможной потере инвестиционного дохода при досрочной смене НПФ.

Увольнение угрожает и зампреду правления фонда Николаю Козлову, который курирует взаимодействие с НПФ. Социальный блок правительства недоволен тем, что он не принял достаточных мер для ограничения приема заявлений от граждан на смену НПФ через курьеров. Отмечалось, что такая схема может стать источником фальсификаций.

Вслед за своими заместителями пост может покинуть и сам Дроздов. Но, как сообщают источники, вряд ли это произойдет раньше весны 2019 года.

Ранее бизнес-омбудсмен, бывший кандидат в президенты России Борис Титов предложил распустить ПФР и отдать его функции Федеральному казначейству.

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