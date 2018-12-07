Создателя Губки Боба похоронили в море

Прах создателя мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» Стивена Хилленберга развеяли в море. Об этом сообщает портал TMZ.

Согласно свидетельству о смерти, тело аниматора кремировали, а пепел развеяли недалеко от побережья Калифорнии.

Создатель Губки Боба умер 27 ноября в возрасте 57 лет из-за бокового амиотрофического склероза, диагностированного в марте 2017 года.

Стивен Хилленберг начал карьеру аниматора в 1987 году. С 1993 по 1996 год был режиссером и сценаристом шоу на Nickelodeon «Новая жизнь Рокко», а с 1999 года начал работу над мультсериалом «Губка Боб Квадратные Штаны». В настоящее время вышло около 250 серий шоу.

На следующий день после смерти Хилленберга председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал, что в столице может появиться граффити с героями «Губки Боба».

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