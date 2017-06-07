Блогеры сделали из «Губки Боба» рок-клип на песню Black Sabbath

Видео: Movie Munchies / YouTube

Блогеры превратили персонажей детского анимационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны» в рок-музыкантов в пародийном клипе на песню «War Pigs» культовой британской группы Black Sabbath. Ролик был опубликован на YouTube-канале Movie Munchies и за два дня собрал более 700 тысяч просмотров.

На видео, которое было смонтировано из сцен мультфильма, Губка Боб выступает в роли гитариста и вокалиста, осьминог Сквидвард подыгрывает ему на кларнете, а морская звезда Патрик на ударной установке. В клипе также участвуют и второстепенные персонажи анимационного сериала. «Снимаю перед вами шляпу, это просто фантастика, отличная работа», — отметил один из пользователей видеохостинга.