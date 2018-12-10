На барахолке нашли артефакт загадочно исчезнувшей цивилизации

Англичанин Карл Мартин (Karl Martin) случайно обнаружил горшок Индской цивилизации, возраст которого достигает четырех тысяч лет. Он купил его на распродаже старых и подержанных вещей за пять долларов и долгое время использовал в качестве подставки для зубных щеток. Об этом сообщает издание Science Alert.

Мартин работал на Hansons Auctioneers и занимался чисткой артефактов, предназначенных для продажи на аукционе, однако не сразу догадался оценить возраст сосуда. Он отнес его специалистам по древностям только тогда, когда увидел похожий предмет при разгрузке фургона с реликвиями. Эксперты определили, что горшок с изображением антилопы был изготовлен в долине реки Инд (Западная Индия) примерно в 1900 году до нашей эры.

По мнению специалистов, артефакт был привезен богатыми путешественниками из Индии много лет назад. При продаже горшка на аукционе Мартину удалось выручить чуть более ста долларов.

Индская (Хараппская) цивилизация является одной из трех древневосточных цивилизаций, наряду с египетской и месопотамской, и занимала наибольшую площадь среди них. Она существовала в 2600-1900 годах до нашей эры в долине реки Инд, а ее упадок, согласно одной из теорий, произошел из-за истощения водных ресурсов региона и продолжительных засух.

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