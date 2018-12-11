Полицейские оседлали верблюдов

Полицейские Абу-Даби пересели на верблюдов. Об этом пишет Gulf News.

Начальник полиции столицы ОАЭ генерал-майор Мохаммед Аль Ромайти пояснил, что создание специальных патрулей призвано сохранить бедуинские традиции. Тем не менее, заверил он, стражи порядка были обучены по высочайшим стандартам, чтобы выполнять свои прямые обязанности и общаться с публикой.

Обладание породистым верблюдом является престижным в странах Персидского залива. Среди этих животных проводятся конкурсы красоты — на самый красивый взгляд, горб и так далее. Помимо этого, особо ценятся скаковые верблюды, цена на которых может достигать миллионы долларов, равно как и ставки на верблюжьих забегах.

В августе полицейских овчарок в Вене решили спасти от жары и выдали собакам обувь, которая не позволит лапам соприкасаться с раскаленным асфальтом. Эта обувь также будет полезна для работы на пожарах и защиты от острых предметов на земле.

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