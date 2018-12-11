Теорию Эйнштейна доказали неправильно запущенными спутниками

Международная группа ученых подтвердила существование гравитационного красного смещения, предсказанного Альбертом Эйнштейном в рамках общей теории относительности. Для этого физики использовали данные со спутников GSAT-0201 и GSAT-0202, которые в 2014 году были запущены на неправильную эллиптическую орбиту. Об этом сообщает издание Science News.

Гравитационным красным смещением называется эффект, при котором свет, удаляющийся от массивных объектов с сильной гравитацией, сдвигается в красную область спектра. Кроме того, при приближении к объекту любые процессы начинают идти медленнее, что называется гравитационным замедлением времени.

Спутники GSAT-0201 и GSAT-0202 предназначались для тестирования европейской спутниковой системы навигации Galileo, однако при запуске произошел сбой, в результате чего аппараты легли на вытянутую орбиту вместо круговой. На борту спутников находились водородные мазеры, которые являются одной из форм атомных часов, излучая электромагнитные волны строгой частоты. Это дало ученым возможность точно измерить гравитационное замедление времени, поскольку аппараты по мере вращения вокруг Земли удалялись и приближались к ней на 8,5 тысячи километров.

Результаты показали, что часы замедлялись и ускорялись на крошечные доли секунды, что согласуется с предсказаниями общей теории относительности.

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