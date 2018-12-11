Евросоюз указал России на распространителей пиратского контента

Несколько российских сайтов и торговых точек попали в перечень организаций, распространяющих пиратский контент и контрафактные товары. Документ был подготовлен Еврокомиссией и опубликован на официальном сайте.

В отчете фигурируют отечественный ресурс Seasonvar, торрент-платформы RuTracker.org и Rapidgator. Также в поле зрения европейских чиновников попало приложение Popcorn Time. По мнению сотрудников Европейской комиссии, последняя может быть связана с российскими гражданами.

К числу проблемных специалисты также причислили российский портал Sci-Hub, который бесплатно предлагает читателям научные книги и статьи.

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Помимо пиратских сайтов, в документе упомянуты торговые точки, реализующие контрафакт. Еврокомиссия отметила московские комплексы «Дубровка» и «Горбушкин двор». Чиновники обвинили площадки в продаже поддельной одежды и косметики. Полиция, по их мнению, бездействует.

Среди нелегальных сетевых аптек в ответе фигурирует компания R01 (работает с организациями Reg.Ru, PharmCash, Eva Pharmacy и Regtime Ltd).

Сотрудники Еврокомиссии уверены, что их отчет поможет определить места распространения товаров и побудит власти к борьбе с незаконной реализацией.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», эксперты настроены скептически. Они уверены, что подобные документы никак не влияют на противодействие пиратскому контенту или продаже контрафактных товаров. По их мнению, отчет не изучил проблемы, а лишь продемонстрировал известные точки распространения таких товаров.

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