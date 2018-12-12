Кофе оказался средством против старения мозга

Ученые Ратгерского университета (США) обнаружили, что в кофе содержится вещество, которое вместе с кофеином способно затормозить развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Известно, что в восковой внешней оболочке кофейных бобов содержится эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT) — жирнокислотное производное нейромедиатора серотонина. Результаты предыдущих исследований показали, что EHT препятствует накоплению в мозге мышей белка, связанного с развитием возрастных нейродегенеративных заболеваний.

В новой работе исследователи давали подопытным мышам небольшие дозы кофеина и EHT вместе и по отдельности. Показано, что каждое вещество само по себе является не очень эффективным, однако в сочетании они предотвращают образование вредного белка. Это указывает на то, что в человеческом организме кофе может как замедлить, так и остановить прогрессирование болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви, которая является вторым по частоте нейродегенеративным слабоумием (после болезни Альцгеймера).

По словам ученых, необходимы дальнейшие исследования, которые позволят определить правильные количества и соотношения кофеина и EHT для лечения слабоумия у людей.

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