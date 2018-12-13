Чемпиона мира по рукопашному бою арестовали за убийство росгвардейца

Советский районный суд Махачкалы арестовал чемпиона мира по рукопашному бою Шахбана Мачиева, подозреваемого в убийстве лейтенанта Росгвардии Дагестана. Об этом в четверг, 13 декабря, представитель суда Мурад Магомедов сообщил kp.ru.

«По подозрению в убийстве Мачиева арестовали на 10 дней — до 20 декабря 2018 года включительно. Если ему предъявят обвинение, срок ареста продлят до 10 февраля 2019 года», — сказал Магомедов.

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По версии следствия, около 3 часов ночи 18 ноября между Мачиевым и росгвардейцем по фамилии Рамазанов произошел конфликт у караоке Best в Махачкале. Спортсмен открыл стрельбу из пистолета, сотрудник силового ведомства стал стрелять в ответ.

Рамазанов успел ранить Мачиева (позже спортсмен был госпитализирован), но сам получил ранения и оказался на земле. В этот момент смертельный выстрел в голову росгвардейца из его же табельного оружия произвел Хаскил Якубов.

Якубов приходится родным братом чемпиону мира по боевому самбо Магомеду Якубову. После убийства он скрылся с места происшествия на автомобиле Lexus, в настоящее время его разыскивают правоохранительные органы. По данным издания, братья Якубовы родом из горного села Балахани, которое имеет дурную репутацию у стражей порядка, поскольку там нередко прячутся террористы. Ранее Якубовых уже задерживали за оборот оружия и пособничество, однако они сумели избежать наказания.

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