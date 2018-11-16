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В Подмосковье задержали росгвардейца за угрозы следователю табельным пистолетом

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Старший полицейский отдельного батальона вневедомственной охраны задержан за угрозы в адрес следователя Следственного комитета России (СКР). Об этом в пятницу, 16 ноября, «Ленте.ру» сообщила Ольга Врадий, официальный представитель подмосковного главка СКР.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по статье 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению производству предварительного расследования, совершенное лицом с использованием служебного положения»), 40-летний росгвардеец задержан, следствие ходатайствует о его аресте.

«14 ноября росгвардеец, будучи при исполнении служебных обязанностей, ворвался в служебный кабинет старшего следователя следственного отдела по Балашихе, в производстве которого находится уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего», — рассказала Врадий.

По данным СКР, сотрудник вневедомственной охраны потребовал от следователя решить вопрос об избрании в отношении его племянника меры пресечения, не связанной с лишением свободы, при этом демонстрируя ему табельное оружие и высказывая угрозы.

Тот же росгвардеец уговорил опекунов несовершеннолетнего отказаться от участия в следственных действиях и от дачи показаний. Как уточнила Врадий, обвиняемый по делу — несовершеннолетний родной племянник сотрудника вневедомственной охраны, а опекуны — родители росгвардейца.

По данным подмосковного главка СКР, речь идет об уголовном деле в отношении десятиклассника, который 30 октября в здании школы в Балашихе совершил половое преступление в отношении первоклассника. При этом администрация школы, куда обратилась мать пострадавшего мальчика, пыталась скрыть ЧП. Кроме того, установлено, что сам десятиклассник ранее состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, однако был с него снят, причем с явным нарушением процедуры.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, задержанный старшеклассник известен своими выходками и тем, что его родной дядя-росгвардеец регулярно вступался за него. Родители мальчика, по словам родственников, умерли, однако никаких документов, это подтверждающих, в настоящее время не обнаружено. Известно также, что росгвардеец неоднократно пытался оказать давление на органы опеки, требуя отстать от племянника.

«По-видимому, последней каплей стала проверка, которую следователи начали в отношении администрации школы, пытавшейся скрыть вопиющий случай гомосексуального насилия между школьниками. Бросив место службы, росгвардеец примчался в следственный отдел и стал угрожать следователю», — рассказал источник.

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