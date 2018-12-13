В городах заметили распространение опасных мертвых зон

Ученые Университета Дьюка (США) обнаружили, что в городских водоемах все чаще возникают мертвые зоны, где содержание растворенного кислорода падает до опасного минимума. Это приводит к массовой гибели рыбы и других пресноводных организмов. Об этом сообщает издание Science Alert.

Снижение концентрации кислорода в воде (это состояние называется гипоксией) происходит из-за того, что обилие питательных веществ в водах, загрязненных удобрениями и частицами почвы, приводит к массовому росту водорослей. Гибель и разложение последних является причиной истощения кислорода и гибели морских существ.

В настоящее время исследователи все чаще обнаруживают мертвые зоны в океане. Например, резкое снижение кислорода было зарегистрировано в Оманском заливе (северо-запад Аравийского моря). Площадь мертвой зоны, где наблюдается гипоксия, сравнима с площадью Шотландии и продолжает расти. Район чрезмерной гипоксии также наблюдается и в Мексиканском заливе, его площадь в 4,6 раза превышает допустимый предел. Всего в мире насчитывается более 400 крупных мертвых зон. Их распространение является одним из ключевых механизмов массового вымирания в истории Земли.

В новой работе ученые оценили концентрацию кислорода в шести городских водотоках в штате Северная Каролина в течение 18 месяцев. Оказалось, что из-за эрозионных процессов, вызванных человеческой деятельностью, сток уменьшается, в результате чего возникают застойные процессы. В стоячей воде увеличивается концентрация органических и питательных веществ, чье окисление уменьшает содержание кислорода. Исследователи наблюдали массовую гибель рыб в одном из таких водотоков.

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