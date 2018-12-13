Назван главный след людей в истории Земли

Группа ученых из Великобритании и ЮАР пришла к выводу, что самым характерным признаком антропоцена являются цыплята бройлеры. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Антропоценом неофициально называют геологическую эпоху, начавшуюся в 40-50-х годах XX века, в которую человеческая активность влияет на состояние биосферы. Она характеризуется изменением климата, вымиранием многих видов живых организмов, а также появлением в окружающей среде синтетических веществ. Однако исследователи считают, что одним из самых заметных проявлений антропоцена является выращивание цыплят бройлеров, чья численность составляет 23 миллиарда особей. При этом представителей самой распространенной дикой птицы — красноклювого ткача — насчитывается лишь 1,5 миллиарда.

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Таким образом, общая масса цыплят бройлеров превышает общую массу всех других птиц. При этом цыплята не способны жить и размножаться в дикой среде. Кроме того, многие бройлеры не способны дожить до взрослого возраста, поскольку их мясные части достигают чрезмерных размеров. Поэтому почти все особи употребляются в пищу, а их кости утилизируются на свалках преимущественно в бескислородной среде, что способствует их будущему превращению в окаменелости.

По мнению ученых, если современная цивилизация исчезнет в результате катаклизма, ядерной войны или изменения климата, археологи далекого будущего найдут в геологических отложениях, датированных нашей эпохой, огромное количество куриных костей. Другими характерными признаками могут стать пластик и радиационные загрязнения.

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