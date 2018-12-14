Люди в масках ворвались на собрание врачей в Киеве и отказались их выпускать

Неизвестные в масках ворвались на собрание коллектива Института сердца в Киеве и не выпускали врачей из здания. Об этом сообщил в пятницу, 14 декабря, директор учреждения, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, профессор Борис Тодуров, передает РИА Новости.

По его словам, на собрании обсуждались внутренние вопросы больницы. «Пришла девочка, начала снимать. Ей сделали замечание, что съемка незаконна. (...) Попросили ее убрать запись, которую она сделала», — рассказал Тодуров.

Он добавил, что медики вызвали полицию, но пока стражи порядка были в пути, в здание проникли люди в масках и «начали угрожать, требовали, чтобы мы что-то делали для них, что они хотят». Как отметил Тодуров, сотрудники правоохранительных органов остановили неизвестных.

Агентство УНИАН сообщило, что речь идет об участниках праворадикальной организации «С14». По словам координатора движения Сергея Мазура, доктора обсуждали способы борьбы с общественными активистами.

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