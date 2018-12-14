Пассажиров разбившего хвост самолета настигла новая напасть

Пассажиры самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», ударившегося о взлетно-посадочную полосу при взлете утром в пятницу, 14 декабря, не могут покинуть аэропорт Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

По словам представительницы «Уральских авиалиний», в настоящее время пассажиры находятся на своих местах в салоне резервного авиалайнера, борт полностью готов ко взлету, однако пилотам запрещено начинать взлет по причине сильного тумана.

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Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Кольцово», вылет резервного самолета в Нижневартовск был запланирован на 6:15 по московскому времени. На данный момент рейс перенесен на 10:40.

Ранее в пятницу утром, 14 декабря, пассажирский самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» при взлете ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу. Инцидент произошел при взлете авиалайнера Airbus A321, выполнявшего рейс из Уфы в Нижневартовск.

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