Армию ДНР привели в полную боевую готовность

Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность для отражения наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 14 декабря, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

«С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины наши подразделения доукомплектованы личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами», — указал Басурин.

По его словам, на занимаемых военнослужащими республики позициях провели инженерные работы, а на танкоопасных направлениях установили противотанковые заграждения.

Кроме того, подразделения Народной милиции были обеспечены необходимым количеством противотанковых ракетных комплексов, позволяющих сдержать до двух танковых бригад ВСУ. Ключевые объекты усилены средствами противовоздушной обороны.

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13 декабря о готовящемся наступлении ВСУ на ДНР рассказала представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию», — сообщила она.

По ее словам, Киев может воспользоваться введенным (в том числе в Донецкой и Луганской областях) режимом военного положения для стремительного наступления на позиции ДНР. Его целью должен стать «захват находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией», отметила Захарова.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев неоднократно обвинял Россию в ведении боевых действий на этой территории, Москва отвергает обвинения.

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