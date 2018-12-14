Воспитатели детского сада тыкали детей зубочистками и попались

Три воспитателя одного из детских садов в китайской провинции Ляонин были задержаны после того, как их заподозрили в издевательствах над детьми. Об этом сообщает South China Morning Post.

Известно, что сотрудники тыкали воспитанников зубочистками. Всего в полицию города Шэньян поступили жалобы от родителей 15 детей. Сейчас в отношении образовательного учреждения проводится проверка.

Один из родителей рассказал журналистам, что детей тыкали, если они не доедали еду, ворочались во время тихого часа или, например, плохо танцевали. Другой поведал, что руководство учреждения пыталось скрыть происходящее и отправляло воспитанников, у которых после таких уколов текла кровь, в медпункт, чтобы ранки обработали. Самым младшим при этом говорили, что если они пожалуются, то их накажут еще сильнее.

Одна из женщин заподозрила неладное, когда увидела, что ее ребенок тыкает зубочисткой других детей. Он пояснил ей, что повторяет за воспитателями.

В детском саду обвинения отвергли и заявили, что могут предоставить следствию записи с камер наблюдения.

В ноябре восемь воспитателей яслей в Шанхае были приговорены к тюремным срокам до 18 месяцев за жестокое обращение с воспитанниками. Помимо прочего они заставляли детей есть горчицу.

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