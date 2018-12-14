Российские помидоры оказались вне конкуренции

Российские помидоры в 2018 году стоили дешевле импортных, пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании «НЭО Центр». Это случилось впервые за шесть лет ведения соответствующей статистики.

По итогам девяти месяцев 2018 года средняя цена импортных томатов составила 82,6 рубля за килограмм, что на 30 процентов выше аналогичного показателя в прошлом году. В качестве основной причины роста цены аналитики называют девальвацию рубля.

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Российские помидоры за этот же период тоже подорожали, но всего на два рубля (2,7 процента) — до 74 рублей за килограмм. Главная причина незначительных изменений — хороший урожай отечественных тепличных овощей. Это, в свою очередь, стало возможно благодаря программе господдержки производителей, которым с 2015 года возмещают 20 процентов расходов на строительство теплиц.

Главный поставщик помидоров и многих других овощей в Россию — Азербайджан. На него приходится около 30 процентов поставок, отмечают аналитики. Также отечественные торговые сети и рынки закупают томаты в Китае, Марокко, Иране и Белоруссии.

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