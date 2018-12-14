Более 50 объектов водоснабжения модернизировали в Подмосковье

Более 50 объектов водоснабжения построили и модернизировали в Подмосковье c начала года в рамках губернаторской программы «Чистая вода», сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 14 декабря.

Он уточнил, что всего до конца года планируется улучшить качество водоснабжения 210 тысяч человек. Для это ведется строительство и реконструкция объектов водоснабжения. Кроме того, жители подключаются к Восточной системе водоснабжения, рассказал он.

В результате модернизации оборудования в воде значительно снижается доля содержания вредных примесей, говорится в сообщении пресс-службы профильного ведомства.

В июле губернатор Андрей Воробьев отметил высокое качество водопроводной воды. По его словам, остались проблемы в нескольких маленьких поселениях, и решаются в оперативном порядке. Ранее он называл обеспечение граждан чистой водой важной правительственной задачей.

Всего с 2014 в регионе выполнено строительство и модернизация 271 водозаборного узла.