Главная реформа Обамы признана неконституционной

Федеральный суд в техасском городе Форт-Уорт объявил неконституционной реформу здравоохранения и защиты пациентов в США, известную как Obamacare. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщает Reuters.

Судья Рид О'Коннор, принявший это решение, объяснил его упразднением в 2017 году одного из главных положений Obamacare — мандата, обязывающего всех граждан США покупать медицинскую страховку. Сторонники Obamacare намерены обжаловать вердикт в Верховном суде.

Прошлогоднее изменение в налоговых законах отменило выплату штрафа за отсутствие страховки и тем самым, по мнению О'Коннора, сделало остальную часть реформы недействительной. Признания Obamacare не соответствующей конституции добивалась коалиция из выборных лиц двадцати штатов США.

«Вау, но не удивительно: техасский суд только что признал Obamacare неконституционной. Отличные новости, Америка!» — прокомментировал вердикт президент США Дональд Трамп.

Реформа здравоохранения считается одним из главных законодательных достижений президентства Барака Обамы. Ее отмена в свою очередь стала центральным пунктом избирательной программы Трампа. В октябре 2017-го действующий глава США подписал поправки к Obamacare, позволяющие учреждениям покупать индивидуальные и коллективные страховки вне государственной системы.

