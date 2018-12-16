Опоздавшая на саммит G20 Меркель захотела новый самолет

Чтобы инцидент с опозданием канцлера Германии Ангелы Меркель на саммит G20 не повторился, Минобороны приобретет дальнемагистральный самолет Airbus A330 или A350. Об этом сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен, пишет Bild.

По информации издания, на покупку самолета планируется выделить из бюджета больше 200 миллионов евро.

В начале декабря сообщалось, что Ангела Меркель полетела на саммит G20 в Буэнос-Айресе обычным рейсом. Из-за технической неисправности правительственному самолету пришлось совершить вынужденную посадку вскоре после вылета из Берлина.

В Кельне Меркель собиралась пересесть на резервный самолет, но это сделать не удалось из-за трудностей с согласованием графиков движения других правительственных самолетов. В пятницу утром канцлер Германии и ее делегация вылетели в Мадрид, где пересели на обычный рейсовый самолет до Буэнос-Айреса.

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