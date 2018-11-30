Самолет Ангелы Меркель не смог долететь до Буэнос-Айреса

В самолете канцлера Германии Ангелы Меркель обнаружили техническую неисправность, из-за чего экипаж принял решение развернуться. Об этом сообщает агентство DPA.

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Меркель направлялась в Буэнос-Айрес на саммит G20. Самолет «Конрад Аденауэр», который правительство использует для деловых поездок, вылетел из Берлина. Экипаж выявил поломку над Нидерландами, развернулся и совершил незапланированную посадку в аэропорту Кельна. По данным агентства, канцлер отправится на саммит другим рейсом утром 30 ноября.

Cаммит G20 пройдет в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. В ходе мероприятия была запланирована встреча президентов России и США, однако 29 ноября Дональд Трамп отменил переговоры из-за инцидента в Керченском проливе.

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