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Меркель признала ошибки в миграционной политике

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Канцлер Германии Ангела Меркель признала ошибки правительства в миграционной политике. Как сообщает информационный портал Deutsche Welle, политик заявила об этом в пятницу, 16 ноября, на встрече с жителями города Хемниц, где в августе прошли массовые протесты после убийства приезжими местного жителя.

Меркель отметила, что понимает гнев и волнение жителей города, которые не чувствуют себя в безопасности. Однако добавила, что это не оправдывает массовые беспорядки и преступления во время акций протеста, организованных радикальными правыми партиями.

Канцлер заявила, что главной ошибкой федерального правительства стало то, что политики вовремя не признали ряд стран и регионов мира «безопасными», из-за чего приток беженцев мог бы сократиться. Она посетовала на то, что в бундестаге до сих пор не определили, как лучше решить этот вопрос.

Кроме того, Меркель объяснила, почему так долго откладывала визит в Хемниц, ответив на критику бургомистра города Барбары Людвиг. Политик решила подождать, пока страсти улягутся, чтобы не провоцировать горожан, которые относятся к ней противоречиво. Теперь же Меркель хочет выяснить, какую помощь федеральное правительство может оказать для улучшения имиджа Хемница.

Во время ее визита в городе прошел митинг против самой Меркель и проводимой ею политики. В протестных акциях приняли участие несколько сотен людей.

В ночь на 26 августа в Хемнице произошла массовая драка, в ходе которой был смертельно ранен 35-летний Даниэль Хиллиг. По подозрению в его убийстве полиция задержала двух мигрантов: 22-летнего иранца и 23-летнего сирийца. На следующий день в городе прошли сразу две акции протеста: ультраправые требовали остановить поток беженцев, а антифашисты обвиняли их в популизме и пропаганде фашизма. Участники митингов бросали друг в друга петарды и бутылки, в результате столкновений пострадали 20 человек.

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