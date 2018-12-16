Знакомство полицейской собаки с сапогами для лап рассмешило пользователей сети

Полицейским собакам американского штата Южная Дакота выдали обувь для уличного патрулирования. Кадры, на которых овчарка по кличке Джери пытается привыкнуть к обновке, разместил на YouTube телеканал KRIS 6 News.

Собака поначалу оказалась явно недовольна сапогами, пытаясь скинуть их с лап, однако, осознав тщетность своих попыток, начала вышагивать и спустя минуту уже выполняла команды.

В августе полицейских собак в Австрии аналогичным образом решили спасти от жары. Специальная обувь защитила лапы от соприкосновения с раскаленным асфальтом. При этом, сапоги для собак также посчитали полезными для работы на пожарах и защиты от острых предметов на земле.

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