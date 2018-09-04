Полиция закупит овчарок с крепкими нервами и дружелюбных ротвейлеров

Полиция Петербурга планирует закупить восемь служебных собак: овчарок с крепкими нервами и дружелюбных ротвейлеров за 550 тысяч рублей. Заявка размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Восемь служебных собак закупаются для нужд центра кинологической службы. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 550 тысяч рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 сентября, аукцион в электронной форме будет проведен 17 сентября.

В документации указаны требования на немецких овчарок, которые должны: «иметь крепкую нервную систему, быть активными, подвижными, уравновешенными, обладать выраженным добычным инстинктом, отсутствием пассивно-оборонительной реакции поведения, должны демонстрировать заинтересованный продолжительный поиск значимых предметов, людей», отмечает «Интерфакс». Глаза у животных должны быть миндалевидными, как можно темнее.

Также планируется приобретение одного лабрадора палевого цвета, который должен быть «послушным, добродушным, без тени агрессии или пугливости», и двух ротвейлеров — дружелюбных и миролюбивых, преданных, легко управляемых и работающих с удовольствием.

У собак должны быть естественные и простые манеры: поведение уверенное, нервная система крепкая, бесстрашие, внимательное отношение ко всему, что их окружает.

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