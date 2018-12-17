Стали известны сроки открытия академии хоккея в Красногорске

Ледовый комплекс имени двукратного олимпийского чемпиона и девятикратного чемпиона мира Владимира Петрова откроется в Красногорске в 2019 году, сообщил региональный министр спорта Роман Терюшков. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 17 декабря.

«В Красногорске появится целый хоккейный кластер, включающий в себя все, что нужно для подготовки профессиональных хоккеистов», — сказал он.

По его словам, новый спортивный объект будет оснащен современным оборудованием. Кроме того, там откроется музей памяти Владимира Петрова, пункт проката коньков, магазин атрибутики и спорт-бар, добавил Терюшков.

Министр выразил надежду, что ледовый комплекс окажет важно влияние на развитие российского хоккея.

Всего объект вместит в себя пять тренировочных площадок различной направленности. Специальные тренажеры помогут хоккеистам развивать оперативное мышление, говорится в сообщении пресс-службы профильного ведомства.

В сентября губернатор Андрей Воробьев лично проконтролировал ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Тогда он отметил хорошую работу строителей.