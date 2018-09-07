Воробьев проконтролировал ход строительства академии хоккея

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проконтролировал ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Красногорске, где будет расположена академия хоккея имени Владимира Петрова. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Очень надеемся, что эта школа воспитает будущих олимпийцев. Причем я думаю, что здесь будет и школа фигурного катания. Более того, здесь есть специальный зал для гимнастики. Это многофункциональный комплекс», — сказал Воробьев.

Глава региона осмотрел помещения, где будут располагаться ледовая арена с трибуной, спортзал для игровых видов спорта, тренажерный зал, музей. По его словам, торжественное открытие объекта состоится в декабре.

«Строители — молодцы. По сути такой объект на два льда они сдадут за 12 месяцев», — добавил Воробьев.

Губернатора сопровождал сын Петрова, он также высоко оценил работу бригады: «Я в восторге на самом деле».

Академии хоккея, которую строят в Красногорске, присвоено имя двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной СССР по хоккею Владимира Петрова. Помимо побед на Играх-1972 года в Саппоро и Олимпиаде-1976 в Инсбруке, Петров девять раз становился чемпионом мира. Он ушел из жизни в феврале прошлого года, говорится на сайте регионального правительства.