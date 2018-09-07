Губернатор Подмосковья отметил поддержку жителей

Программы по благоустройству территорий успешней реализуются при активном участии горожан, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе осмотра Губайловского парка в Красногорске. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 7 сентября.

Воробьев проинспектировал работы по благоустройству парка, где сейчас ведутся работы по расчистке территории, установке детских и спортивных площадок.

«Здесь будет очень хорошо. Будет и видеонаблюдение, и освещение. Дорожки удобные проложат. Но ничего бы не получилось, если бы не было вашей поддержки, поддержки жителей. Когда жители активны, неравнодушны, у нас много что получается», — сказал Воробьев в ходе общения с жителями.

Горожане в свою очередь поблагодарили главу регионе за парк. По их словам, раньше здесь распивали спиртные напитки.

В конце июля Андрей Воробьев заявил, что региональная программа по приведению парков в порядок будет продолжена. Он подчеркнул, что власти не жалеют финансирования на безопасный и комфортный досуг жителей.

Всего в Московской области насчитывается 92 парка.

