Жители Подмосковья оценили изменения в парках

Более 85 процентов жителей Московской области положительно оценили результаты программы благоустройства парков. Об этом в среду, 1 августа, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова со ссылкой на данные социологического исследования, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы удовлетворены результатами исследования, но останавливаться на достигнутом не намерены. В этом году благодаря губернаторской программе "Парки Подмосковья" идет благоустройство более чем 20 парков культуры и отдыха. Для этого из регионального бюджета выделено почти 400 миллионов рублей», — рассказала она.

Она подчеркнула, что еще в прошлом году меньше жителей положительно оценивали модернизацию областных парков культуры и отдыха. Кроме того, позитивные изменения замечают и гости Подмосковья, добавила Забралова.

25 июля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о популярности соответствующей региональной программы у местных жителей. По его словам, власти не собираются останавливаться на достигнутом, общественные места продолжат делать комфортными для времяпрепровождения.

На сайте правительства уточняется, что всего с начала 2013 года в Подмосковье создано почти 100 парков. Планируется, что к 2021 году в Московской области будет функционировать 126 парков.