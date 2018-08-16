Власти Подмосковья отчитались о благоустройстве дворов

Более 600 дворовых территорий приведены в порядок на территории Московской области с начала года, сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрия Пестова. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 16 августа.

«Адресные перечни благоустройства дворов сформированы на основании народного голосования на портале "Добродел" и обращений жителей. Работы по благоустройству начались в мае и в настоящее время выполняются в соответствии с графиком», — сказал он.

Всего в 2018 году запланировано благоустроить не менее 1,44 тысячи дворов. Все работы проводятся с учетом пожеланий жильцов. В обязательном порядке на объектах устанавливают камеры видеонаблюдения.

Различные программы по благоустройству реализуются в регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В начале месяца он высоко оценил результаты восстановительных работ в области, в частности, он отметил парковые зоны. По его словам, они стали комфортнее и безопаснее.