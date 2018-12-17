В российском регионе объяснили установку памятника турецким солдатам

За установку памятника воинам Османской империи, которые во время Гражданской войны сражались против отряда русского офицера Лазаря Бичерахова, высказались жители дагестанского села Агачаул и ближайших населенных пунктов. Об этом в понедельник, 17 декабря, радиостанции «Говорит Москва» рассказал первый заместитель главы муниципального района «Карабудахкентский район» Дагестана Ахмед Гаджиев.

Все погибшие захоронены на одном кладбище, за которым уже долгое время ухаживают местные жители. «Общественность различных населенных пунктов решила в память тем погибшим здесь солдатам установить памятник. За кого, за что воевали, это другой вопрос», — заметил Гаджиев, подчеркнув, что не в праве кого-либо осуждать.

По словам замглавы района, во время войны турецкие воины прибыли по приглашению дагестанского правительства для оказания «помощи братьям-мусульманам» и вытеснили «английских интервентов» и войска Бичерахова. В ходе сражений погибло, по оценочным данным, 138 человек, еще 318 были ранены, уточнил Гаджиев.

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Пользователей сети удивила установка монумента воинам, сражавшимся против российских войск, отмечает радиостанция. «Священной памяти солдат Османской армии, павших 5-8 ноября 1918 года смертью храбрых в боях за освобождение Анжи-Калы (Порт-Петровска) от оккупационных войск генерала Л. Бичерахова. Мир и покой их душам», — гласит подпись на памятнике.

В начале 1918 года Бичерахов, будучи на службе в Персии, заключил договор с англичанами о совместных действиях на Кавказе. В рамках соглашения летом 1918 года он прибыл в Дагестан с отрядом казаков, русских и армян с целью оказать содействие большевикам и ликвидировать белогвардейские волнения, которые могли развернуться в восстание. Он одержал победу над войсками Временного Дагестанского областного исполкома и занял Дербент и Порт-Петровск (Махачкалу). В то же время он установил контакт с руководителями Белого движения Антоном Деникиным и Александром Колчаком.

Позднее войско русского офицера было преобразовано в Кавказскую армию, которая защищала Порт-Петровск от частей Кавказской исламской армии, отрядов дагестанских и чеченских повстанцев, к которым позднее и присоединились турецкие войска. В ноябре отряд Бичерахова оставил город и прибыл в Баку, а затем в Батум (Батуми), где в апреле 1919 года был расформирован. Сам Бичерахов перешел на службу в войска Западно-Каспийского района Дагестана Вооруженных сил Юга России генерала Деникина, а затем эмигрировал в Великобританию.

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