Российский военный выпил этилового спирта и умер

В Киргизии найден мертвым военнослужащий российской авиабазы Кант. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает Kaktus.media.

Тело россиянина, служившего по контракту, найдено на съемной квартире, отмечает ТАСС. Источники Kaktus.media в силовых структурах заявили, что, по предварительным выводам экспертов, смерть военнослужащего наступила в результате отравления этиловым спиртом. Смерть, добавляет РИА Новости со ссылкой на заявление Центрального военного округа России, наступила во внеслужебное время, признаков насилия на теле не обнаружено.

По информации SaratovNews, имя погибшего — Владимир Щебланов, он был уроженцем города Энгельс (Саратовская область). 15 декабря 39-летний мужчина не вышел на службу, после чего начались поиски. Тело военнослужащего доставят на родину военным бортом.

Объединенная российская авиационная база Кант расположена в 20 километрах от столицы Киргизии Бишкека. Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Соглашение о размещении российской военной базы в Киргизии было подписано бывшим президентом страны Курманбеком Бакиевым в 2009 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!