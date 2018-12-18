В Москве выступит группа «Animal ДжаZ»

Российская рок-группа «Animal ДжаZ» выступит 23 декабря в Москве на площадке Adrenaline Stadium. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 18 ноября.

Коллектив из Санкт-Петербурга готовит масштабный концерт, в ходе которого музыканты исполнят песни с разных альбомов — от выпущенной в 2002 году пластинки «Animalизм» до самых популярных сборников, таких как «Стереолюбовь» и «Шаг вдох». Посетители мероприятия услышат и треки с последнего альбома «Счастье», релиз которого состоялся 30 марта.

Группа «Animal ДжаZ» была основана в 2000 году. Ее лидером является поэт и певец Александр Красовицкий. За 18 лет своего существования коллектив записал восемь пластинок, а также четыре акустических альбома.

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