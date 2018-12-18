Названы условия мобилизации на Украине

Мобилизация на Украине будет объявлена только в случае «открытой масштабной наземной агрессии» России против этой страны. Об этом во вторник, 18 декабря, заявил президент Петр Порошенко, передает УНИАН.

Украинский лидер отметил, что в настоящее время необходимости в объявлении в стране мобилизации нет. Однако, заверил Порошенко, все указы о мобилизации у него уже заготовлены. «Мы не будем бегать, искать и спрашивать разрешения», — подчеркнул он.

«Ситуация, которая есть в стране, полностью контролируется. Наши вооруженные силы, другие силовые подразделения способны обеспечить безопасность граждан», — заверил Порошенко.

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Также президент Украины сказал, что призывники срочной службы могут принять участие в операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях страны исключительно на добровольной основе, подписав контракт с вооруженными силами и пройдя соответствующее обучение. Призывники срочной службы, указал он, занимаются исключительно боевой подготовкой и не направляются в Донбасс.

В конце ноября украинский президент своим указом ввел военное положение в регионах Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, — Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории. Военное положение действует на территории этих регионов в течение 30 суток — с 26 ноября по 26 декабря.

Причиной введения военного положения послужил произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

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