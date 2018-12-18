Распитие жидкости для вейпа закончилось для британских школьников отравлением

В шотландском городе Дингуолл несколько школьников пострадали в результате употребления жидкости для электронных сигарет. Об этом сообщает BBC News.

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Представительница крупнейшей средней школы в регионе заявила, что в течение двух дней несколько учеников серьезно заболели. «Мы полагаем, что их болезни могли быть вызваны тем, что они пили курительную жидкость», — пояснила она.

Школьникам раздали письма для родителей c предупреждением о вреде вейпа. В них утверждается, что жидкость для электронных сигарет крайне токсична, а ее употребление внутрь может привести к смерти. Симптомы отравления также включают тошноту, рвоту, возбуждение, головную боль, головокружение и нарушение сердечного ритма.

В 2017 году сообщалось, что американские подростки все чаще употребляют модифицированные электронные сигареты, позволяющие добавлять курительную жидкость вручную.

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