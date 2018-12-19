Трамп пообещал изысканно отгородиться от Мексики

Стена на границе США и Мексики будет художественно оформлена. Об этом американский президент Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что демократы постоянно заявляют, что не хотят видеть бетонное заграждение. «Но мы и не строим бетонную стену. Мы ставим художественно спроектированную стальную конструкцию, сквозь которую легко можно смотреть [на другую сторону]», — указал глава государства.

Трамп добавил, что заграждение будет красивым, но в то же время обеспечит американцам безопасность. «Строительство будет быстрым и поможет сэкономить нам МИЛЛИАРДЫ долларов в месяц, когда закончится», — написал президент.

Строительство стены на границе США и Мексики было одним из предвыборных обещаний Трампа. После избрания на должность президента в январе 2017 года он подписал два указа: об охране государственной границы, предусматривающий возведение заграждения, и об иммиграции. В начале августа сообщалось, что американский лидер дал распоряжение о строительстве больших участков стены.

При этом Трамп уверял, что расходы на возведение возьмет на себя мексиканская сторона. Власти Мексики неоднократно заявляли, что не станут этого делать.

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