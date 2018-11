Сторонники Трампа подарят детям игрушечную стену на границе Мексики

Фото: Keep and Bear

Американский интернет-магазин Keep and Bear начал принимать предварительные заказы на детский конструктор для строительства игрушечной стены Трампа. Об этом сообщает издание The Hill.

В набор входит 101 кирпичик, а также фигурка президента США Дональда Трампа в синем костюме и красной каске. На упаковке изображен карикатурный мексиканец в сомбреро и с маракасами, а логотип Lego заменяет аббревиатура MAGA, составленная из первых букв лозунга «Сделаем Америку великой снова», которым пользуется Трамп.

Материалы по теме Великая американская стена Как сегодня выглядит граница между США и Мексикой

Ожидается, что конструктор поступит в продажу 23 ноября по цене 29,95 доллара (около двух тысяч рублей). Авторы игрушки надеются, что сторонники президента США купят ее своим детям и внукам на Рождество.

Строительство стены на границе США и Мексики было одним из предвыборных обещаний Трампа. Он утверждал, что она поможет остановить нелегальных мигрантов из Латинской Америки, и уверял, что расходы возьмет на себя мексиканская сторона. Власти Мексики неоднократно заявляли, что не станут этого делать. В августе 2018 года Трамп объявил о начале строительства.

В 2016 году сообщалось, что макет США, располагающийся в знаменитом гамбургском аттракционе Miniatur Wunderland, огородили миниатюрной стеной с колючей проволокой и надписью «Пусть мир снова станет великим», напоминающей лозунг Дональда Трампа.

