Макет США огородили миниатюрной стеной Трампа с «колючкой»

Макет США, располагающийся в знаменитом гамбургском аттракционе Miniatur Wunderland, огородили стеной с колючей проволокой. Об этом сообщает Associated Press.

Стена отделила миниатюрные Соединенные Штаты от моделей других стран. Ее украшает надпись «Пусть мир снова станет великим» (Let the world be great again), которая напоминает лозунг «Сделаем Америку снова великой», использовавшийся президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании.

Материалы по теме Великая американская стена Как сегодня выглядит граница между США и Мексикой

По словам одного из основателей Miniatur Wunderland Геррита Брауна (Gerrit Braun), это сделано для того, чтобы посетители аттракциона задумались, что происходит, когда люди возводят идеологические барьеры вокруг своих стран.

Miniatur Wunderland считается самым большим макетом железной дороги в мире. Игрушечные поезда ходят по рельсам общей длиной свыше 15 километров, проложенным через миниатюрные Германию, Австрию, Швейцарию, Италию, Скандинавию и Соединенные Штаты.

25 января президент США Дональд Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой.