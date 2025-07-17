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07:02, 17 июля 2025Мир

На Западе рассказали о неудавшемся обмане России

Берлетик: Запад разочарован тем, что обмануть Россию не получилось
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Запад планировал заморозить конфликт на Украине, обманув Россию, но потерпел неудачу. Об этом заявил американский геополитический аналитик Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала.

По его словам, западные страны хотели добиться прекращения огня, чтобы затем заморозить конфликт, пополнить запасы вооружений и натренировать украинских военных.

Однако, как отметил эксперт, Россия не согласилась на требования о прекращении огня, поэтому теперь Запад переходит к запасному варианту. «Теперь главная задача Запада — свести украинский конфликт на низкую интенсивность и растянуть его как можно дольше», — указал он.

Ранее Берлетик заявил о намерении США бороться с Россией до последнего украинца. Он полагает, что Вашингтон будет наращивать эскалацию конфликта, «повышая его стоимость».

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