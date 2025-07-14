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09:41, 14 июля 2025Мир

В США раскрыли цель плана Трампа по Украине

Берлетик: США планируют бороться с Россией до последнего украинца
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Соединенные Штаты планируют бороться с Россией до последнего украинца, постепенно наращивая эскалацию конфликта. Такое мнение выразил американский геополитический аналитик Брайан Берлетик на своей странице в социальной сети X.

«Цель всегда заключалась в том, чтобы сражаться до последнего украинца, максимально эскалируя конфликт и повышая его стоимость», — написал он.

Так эксперт прокомментировал сообщение Axios о том, что президент США Дональд Трамп планирует объявить о поставках Украине наступательных вооружений. По его словам, есть лишь несколько видов оружия, которые США могли бы передать Украине и которые соответствуют приведенному изданием описанию, и одним из них являются крылатые ракеты JASSM.

Ранее глава Белого дома вновь заявил, что разочарован темпом урегулирования конфликта между Россией и Украиной, отметив, что он слышит лишь «красивые слова» от Москвы.

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