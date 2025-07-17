Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:49, 17 июля 2025Бывший СССР

Экс-командир «Айдара» обратился к украинцам с предупреждением о Трампе

Экс-командир Айдара Евгений Дикий призвал украинцев не верить дедлайнам Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Экс-командир батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий обратился к украинцам с предупреждением о президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе. Он заявил в эфире телеканала «Киев24», что дедлайнам американского лидера не стоит верить.

Дикий прокомментировал ультиматум Трампа в адрес России, напомнив, что ранее глава Белого дома обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа. Затем эти 24 часа превратились в 100 дней, а теперь глава США объявил новый срок — 50 дней.

По мнению Дикого, украинцам следует «сосредоточиться на достижении реальных результатов на фронте», а не обращать внимание на очередные дедлайны и ультиматумы Трампа.

Ранее американский президент пообещал ввести 100-процентные пошлины против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту. Он также обвинил РФ в якобы «пустых разговорах» об урегулировании кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В порту Одессы заметили подозрительные иностранные суда

    Россиянин описал страну Прибалтики словами «мужчин на всех не хватает»

    Аллигатор напал на 15-летнюю девушку

    Мужчина испортил романтический ужин из-за непереносимости лактозы

    Экс-командир «Айдара» обратился к украинцам с предупреждением о Трампе

    Аэропорт Пулково приостановил работу

    В Подмосковье поймали мигранта за серийную кражу сливочного масла

    В США призвали Украину согласиться на мир на условиях России

    В США признали бесполезность нового пакета помощи Украине

    Названы три главных правила хорошего секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости