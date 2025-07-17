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06:44, 17 июля 2025Мир

В Британии сообщили о провале плана Зеленского

Меркурис: Украина пыталась добыть у США ракеты Tomahawk, но получила отказ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев продолжает попытки добыть у Вашингтона самое продвинутое вооружение из Соединенных штатов Америки (США), в том числе недавно попросила ракеты Tomahawk, на что получила отказ. Об этом рассказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По его словам, украинцы не оставляют попыток залезть в американские арсеналы, проводя консультации со своими покровителями в Вашингтоне, которые также проявляли особый интерес к поставкам этих снарядов.

После этого к обсуждению подключилась и Германия: она захотела купить для Украины ракетные комплексы Typhoon как средство противовоздушной обороны (ПВО), которые могут также использоваться для запуска крылатых ракет Tomahawk, уверяет Меркурис.

«Украинцы отчаянно просили эти ракеты, но пока получили отказ. Надеюсь, это окончательное решение», — пояснил обозреватель.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не будет достигнуто за 50 дней. Кроме того, американский лидер обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

После заявления Трампа в Великобритании выразили недоумение его ультиматумом в адрес России. Аналитики уверены, что глава российского государства не пойдет на требования, выдвинутые в Белом доме.

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