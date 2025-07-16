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07:05, 17 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о возможности повышать пенсии раз в три месяца

Депутат Бессараб: Повышать пенсии раз в три месяца сейчас невозможно
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Повышение пенсий раз в три месяца является амбициозной, но на данный момент нереализуемой задачей, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Это достаточно сложно, потому что необходимо каждый раз пересматривать бюджет. А корректировку мы делаем, как правило, по состоянию на начало года. То есть, в прошлый раз мы повысили пенсии, начиная с 1 января 2025 года. Но информация о реальном уровне инфляции из Росстата поступила только в конце января, и по поручению президента выплаты были проиндексированы», — напомнила политик.

Теперь выплаты, по словам Бессараб, будут корректироваться 1 февраля и 1 апреля. И, по ее словам, к возможности пересмотра бюджета каждые три месяца необходимо относиться с большой осторожностью.

«Вот так просто, скачками, возвращаться к донастройке бюджета нельзя. Это очень амбициозная, но малореализуемая задача», — заключила депутат.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что индексировать пенсии следует каждый квартал, чтобы их размер не отставал от инфляции. По его словам, нынешняя система, при которой пенсии индексируют на размер прошлогодней инфляции, приводит к неизбежному отставанию выплат от роста цен и зарплат.

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