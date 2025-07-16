В Госдуме предложили поднимать пенсии каждые три месяца

Депутат ГД Миронов предложил индексировать пенсии каждый квартал из-за инфляции

Индексировать пенсии следует каждый квартал, чтобы их размер не отставал от инфляции. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов, передает ТАСС.

По его словам, нынешняя система, при которой пенсии индексируют на размер прошлогодней инфляции, приводит к неизбежному отставанию выплат от роста цен и зарплат. А если учитывать последний скачок тарифов ЖКХ, то разрыв становится катастрофичным.

«Поэтому мы будем вновь поднимать вопрос о ежеквартальной индексации пенсий», — пообещал он, назвав меру эффективным средством поддержки старшего поколения.

При этом Миронов призвал не думать, что после повышения тарифов ЖКХ «инфляция встанет». Затраты на коммуналку раскрутят новую спираль подорожания, уверен депутат. «Это ограбление народа, которое сильнее всего ударило по нашим пенсионерам», — заключил он.

В мае политик уже призывал индексировать пенсии раз в квартал, отмечая, что при нынешних темпах индексации «пенсионеры продолжают беднеть». В частности, коэффициент замещения утраченного заработка неуклонно снижается и теперь достигает 18 процентов вместо рекомендуемых 40 процентов.